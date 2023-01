John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 14/01/2023 11:00 | Atualizado 14/01/2023 11:59

Rio - Em busca de um centroavante para disputar posição com Tiquinho Soares, o Botafogo vem encontrando dificuldades nas negociações. Favorito do clube carioca, Facundo Pellistri, de 21 anos, que pertence ao Manchester United, estaria nos planos de Erik Ten Hag. Além disso, não há unanimidade no Glorioso a respeito de Edigar Junio, que atua no futebol japonês, e seria o plano B.

O empresário Facundo Pellistri se reuniu com dirigentes do Manchester United na última semana, mas não obteve a liberação. Deverá haver mais encontros. O desejo do jogador seria de atuar pelo Botafogo para se valorizar. A negociação entre as partes seria por empréstimo. As informações são do portal "globoesporte.com".

Facundo Pellistri foi revelado pelo Peñarol, do Uruguai, e rapidamente negociado com o Manchester United. Ele chegou a ser emprestado para o Deportivo Alavés, da Espanha, em 2020 e 2021. Na atual temporada, entrou em campo em somente um jogo pelos Red Devils.

Plano B para o uruguaio, Edigar Junio, de 32 anos, defendeu o Bahia e atualmente joga no V-Varen Nagasaki, do Japão. De acordo com o site "globoesporte.com", as negociações não avançaram, porque alguns dirigentes do clube carioca não avaliaram positivamente o nome do jogador.