Novo serviço já começa a valer para o jogo de estreia do Botafogo no Cariocão 2023Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 12/01/2023 16:58

O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira, que firmou uma parceira válida pelos próximos três anos com a "Ingresse". A empresa será a a responsável pela venda de ingressos e controle de acesso em jogos no Estádio Nilton Santos durante o período.

Ela, cabe destacar, chega para substituir a Voucher Seguro, que recebeu críticas dos torcedores nos últimos anos. O serviço da nova parceira já começa a valer para o jogo de estreia do Alvinegro no Cariocão 2023. O Botafogo enfrentará o Audax Rio neste domingo, às 16h, no Nilton Santos.

CONFIRA PASSO A PASSO DIVULGADO PELO CLUBE PARA SE CADASTRAR NA PLATAFORMA