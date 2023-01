Luis Segovia - Vitor Silva / Botafogo

Luis SegoviaVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/01/2023 14:18

Rio - Contratado pelo Botafogo, o zagueiro Luis Segovia, de 25 anos, afirmou ter ficado bastante tocado quando recebeu a proposta do clube carioca. O equatoriano terá sua primeira experiência fora do seu país, após defender o El Nacional e o Independiente del Valle.

"Me emocionei bastante ao receber a proposta do Botafogo, um clube muito importante e tradicional do Brasil. Chego com toda a empolgação do mundo para defender essa equipe e tenho certeza que vou obter êxito", afirmou.

Pelo Del Valle, Segovia conquistou dois títulos da Sul-Americana, competição que o Botafogo vai disputar neste ano. O zagueiro mostrou confiança em levantar troféus pelo clube carioca em 2023.

"Sou um zagueiro que atuo pelo lado esquerdo, tenho uma saída boa com qualidade técnica. O jogo aéreo também é um dos meus pontos positivos. Quero dizer para os torcedores que chego com a confiança de que iremos conquistar títulos pelo Botafogo", disse.