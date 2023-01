Luis Segovia - Divulgação

Publicado 11/01/2023 17:20

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta quarta-feira, seu segundo reforço para 2023. Trata-se do zagueiro equatoriano Luis Segovia, de 25 anos, que estava no Independiente del Valle. Ele chega sem custos ao time carioca, já que seu vínculo com o clube equatoriano se encerrou no fim de 2022.

Bem-vindo ao Glorioso Botafogo, Segovia! Zagueiro é o novo reforço do Fogão para a temporada! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/5ttwp9ublj — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 11, 2023 O anúncio de Luis Segovia fez referência ao desenho Yu-Gi-Oh, que fez sucesso no Brasil no começo dos anos 2000. O defensor é fã do anime e coleciona os modelos dos monstros da atração.

Segovia se encaixa no perfil buscado pelo Botafogo no mercado. Além de chegar sem custos, é um zagueiro canhoto que chegaria para ser uma opção para Víctor Cuesta, atual titular.

Antes de Segovia, o Botafogo já tinha fechado a contratação de Marlon Freitas, que estava no Atlético-GO.