Marlon Freitas - Divulgação

Marlon FreitasDivulgação

Publicado 10/01/2023 14:46

Rio - O Botafogo apresentou nesta terça-feira, no Espaço Lonier, seu primeiro reforço para 2023. Ao vestir a camisa alvinegra, Marlon Freitas exaltou a história do Glorioso e se mostrou animado para defender o time carioca.

"Escolhi pela grandeza do clube. É enorme, gigante, tem uma história tremenda. O projeto também que foi apresentado para mim é muito interessante. Quando foi apresentado, eu conversei com meus empresários e aceitei logo. Pelo elenco que o Botafogo formou, manteve a base esse ano. Eu tenho certeza que vou me encaixar bem no estilo de jogo do mister", disse Marlon.

O volante também comentou sobre como prefere ser escalado e se colocou à disposição de Luís Castro para ajudar a equipe no que for preciso.

"Eu estou apto a ajudar, independente da posição que o mister precisar. Estou muito à vontade aqui, muito feliz. Foi uma temporada passada muito boa, com meu maior número de gols. Espero poder repetir esse ano e dar muita alegria ao torcedor botafoguense. Para isso que eu aceitei esse desafio, no meu melhor momento. Vou dar o meu melhor sempre, junto com meus companheiros", garantiu.

"Em relação à posição, eu me sinto bem à vontade nas três posições. A gente vai conversar, mas eu estou apto a ajudar. É uma alegria imensa vestir a camisa do Botafogo. O que o mister precisar, vou fazer para ajudar. Em relação ao Mano, foi um momento de descontração, ele conversou comigo, eu falei que já estava acertado com o Botafogo", completou.

Revelado pelo Fluminense, Marlon Freitas viveu o melhor momento de sua carreira no Atlético-GO. Ele chegou em 2020 ao time goiano, onde disputou 167 jogos e marcou 15 gols, sendo dez deles na última temporada. O volante se tornou capitão do Dragão e foi um dos destaques da equipe nas boas campanhas no Brasileiro em 2020 e 2021.