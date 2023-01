Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2023 10:00

Rio - Uma das principais apostas do Botafogo para 2023, o atacante Jeffinho, de 23 anos, ficou realizando tratamento no departamento médico, na reapresentação do Glorioso. O jovem se lesionou no Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico no Maracanã, em dezembro, e ainda não se recuperou. As informações são do portal "globoesporte.com".

Jeffinho sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e deixou o gramado de maca. Na ocasião, o atacante afirmou que não era nada grave e tratou com bolsa de gelo. Posteriormente, o jovem foi reavaliado pelo clube e iniciou o tratamento mais intensivo.

Revelado pelo Resende, o atacante chegou ao Botafogo no ano passado para fazer parte da equipe B. Porém, o bom desempenho chamou a atenção de Luís Castro e o jovem acabou recebendo oportunidades na equipe de cima. O atacante entrou em campo em 26 jogos, fez dois gols e deu três assistências.