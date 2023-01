Luís Castro irá para sua segunda temporada no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro irá para sua segunda temporada no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2023 14:27

Rio - Os jogadores do Botafogo foram surpreendidos com o apoio dos torcedores na chegada ao CT do Espaço Lonier, nesta segunda-feira (9), para iniciar a pré-temporada de 2023. Com bandeira e faixas, os alvinegros receberam os atletas com muito apoio.

Os torcedores personalizaram a rua de acesso ao CT, que fica no bairro do Camorim, na Zona Oeste do Rio. O zagueiro Joel Carli e o técnico Luís Castro pararam para agradecer o carinho e tiraram fotos. O torcedor Henrique Mendes exaltou a atitude.



"Passaram alguns jogadores, mas o único que parou e falou foi o (Joel) Carli. Depois chegou técnico (Luís Castro). Sensacional e humilde demais. Que senhor educado, simpático e gente boa. Saiu do carro, me deu atenção, bateu papo e tirou foto", disse o alvinegro.

O time principal do Botafogo, comandado por Luís Castro, começou a pré-temporada nesta segunda-feira. Já o time alternativo, comandado pelo ex-jogador Lúcio Flávio, já realiza os treinamentos desde o ano passado e disputará o início do Campeonato Carioca.

O Botafogo estreia na temporada no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Audax Rio, no Nilton Santos.