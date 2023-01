Tchê Tchê foi um dos destaques do Botafogo em 2022 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2023 18:34

Rio - O elenco principal do Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira (9), para iniciar os treinos visando a temporada de 2023. Em entrevista à BotafogoTV, o volante Tchê Tchê falou sobre o retorno dos jogadores do Glorioso.

"Estava com saudades, não do pessoal, mas da rotina (risos). É sempre bom retornar, tivemos um período longo, bem legal para aproveitar a família e fazer as coisas que cabiam a cada um, como viajar, etc. Agora é hora de voltar, retomar pouco a pouco o trabalho que vinha sendo feito e que possamos desempenhar coisas ainda maiores do que o que foi feito na última temporada", destacou o jogador.

A tendência é de que o Botafogo só estreie o time principal na quarta rodada do Campeonato Carioca, contra o Madureira, no dia 26. Até lá, Lúcio Flávio comandará o "Time B" na competição. A equipe de Luís Castro faria uma pré-temporada nos Estados Unidos, mas, por conta de um desentendimento com a FERJ, cancelou sua preparação em terras americanas.