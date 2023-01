Luis Castro vai para a segunda temporada pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/01/2023 16:30

O Botafogo se apresenta para a pré-temporada na segunda-feira (9) e o técnico Luís Castro chegou ao Brasil neste domingo com a expectativa de fazer um trabalho melhor do que o de 2022. Em entrevista ao jornal português 'A Bola' no embarque em Portugal, no sábado, ele falou que o objetivo de 2023 no Brasileirão é garantir uma vaga na Libertadores.

"O Brasileirão é um campeonato muito competitivo e agora, ainda por cima, subiram Cruzeiro, Vasco da Gama, Grémio e Bahia, clubes de grande dimensão. Quero fazer um campeonato mais estável, o que é quase impossível, pois há enorme alternância de resultados. Queremos fazer o melhor possível e o melhor seria, por exemplo, entrar na Libertadores", afirmou.

De regresso para mais um ano de trabalho no GLORIOSO pic.twitter.com/eNRJuFc6wn — Luís Castro (@luiscastrocoach) January 8, 2023

Luís Castro também garantiu que os problemas financeiros do Botafogo foram "normalizados" e comentou sobre a crescente busca por treinadores portugueses por clubes brasileiros.



"É verdade que os treinadores portugueses são hoje apetecíveis. Os bons resultados têm aparecido, a metodologia aplicada é interessante e apreciada em todo o mundo", avaliou.