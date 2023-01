Lucio Flavio comanda o time B do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Lucio Flavio comanda o time B do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 08/01/2023 10:13

Com a mudança de planejamento do Botafogo, que desistiu da pré-temporada nos Estados Unidos, o time B que começará o Campeonato Carioca terá três jogos apenas para mostrar serviço. É a grande chance dos jogadores chamarem a atenção da comissão de Luís Castro, e também para Lucio Flavio apresentar o seu trabalho.



Campeão carioca em 2006 e 2010 pelo Glorioso, o ex-meia está em seu início de carreira como técnico e ainda busca se firmar. Após ser auxiliar no Paraná, ele chegou ao Botafogo em 2020 para a mesma função, mas desde então já comandou o time principal em 12 oportunidades.



Assumiu a equipe nas quatro últimas rodadas do Brasileirão de 2020, ano do rebaixamento, e não teve muito o que fazer em um grupo fraco tecnicamente e destruído pela queda. Foram três derrotas e apenas uma vitória.



Já em 2022, ele se viu com uma chance única após a saída de Enderson Moreira, já por causa da SAF. E comandou o Botafogo em oito jogos do Carioca, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na semifinal, esteve muito perto de eliminar o campeão Fluminense, sofrendo o gol da derrota já nos acréscimos.

Depois, Lucio Flavio comandou o time B no Brasileirão de Aspirantes sem muito brilho, mas com o objetivo de manter o estilo do técnico Luís Castro e de ajudar a lapidar jovens jogadores para o time principal. Missão que seguirá com ele nesta temporada, após o início no Carioca.



"Terminei o Estadual de 2022 na frente da equipe e vou recomeçar em 23. É uma grande chance para mim, dentro da ideia do clube. Temos que encarar da melhor forma possível, pensando em agregar o que é o Botafogo. É o sub-23, mas faz parte do contexto da equipe principal de um clube da grandeza do Botafogo, com grande oportunidade de apresentar o trabalho deles", disse Lucio Flavio no fim de dezembro.