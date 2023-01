Botafogo anuncia novo patrocinador master - Reprodução/BotafogoTV

Publicado 06/01/2023 19:25 | Atualizado 06/01/2023 19:51

Rio - Agora é oficial. A partir de 6 de janeiro de 2023, o Botafogo terá um novo patrocinador máster. O clube fechou contrato com a casa de apostas Parimatch, que ocupará o principal espaço no uniforme pelos próximos dois anos e pagará ao clube R$ 55 milhões neste período.

Este é o maior contrato dos 118 anos de história do Botafogo, que no início de 2022 aprovou a criação da SAF do clube, adquirida pelo empresário John Textor, por meio da holding Eagle Football. O contrato tem validade de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.



A parceria terá grande importância nos planos de crescimento da Parimatch no Brasil. Ao mesmo tempo, por ter abrangência internacional, também contribuirá para os planos de expansão do Botafogo.



"O Botafogo vive um período de reposicionamento internacional com o crescimento do Eagle Football, e está se reestruturando em todos os setores para atrair os melhores parceiros. Temos a felicidade de ser o clube escolhido pela Parimatch, gigante do mercado de apostas, para expandir seus negócios pelo Brasil. Grande satisfação em assinar o maior contrato de patrocínio da história do clube. Bem-vinda, Parimatch", afirmou John Textor, presidente da Eagle Football.



"No Brasil, o futebol não é apenas um jogo. É um fenômeno cultural que une as pessoas. Ele une jovens e velhos, mulheres e homens, ricos e pobres, fazendo o sangue correr em suas veias mais rápido enquanto assistem ou jogam seu jogo favorito. Procuramos um time que compartilhasse dos nossos valores, tivesse uma história rica, torcedores leais e grandes ambições para o futuro. Temos certeza de que encontramos o certo - Botafogo. É uma grande honra para nós nos unirmos a esta equipe e conquistarmos novos patamares juntos! Vamos começar o novo ano com força e continuar apoiando e crescendo a indústria do esporte no Brasil", disse Anton Rublievskyi, CEO da Parimatch International.