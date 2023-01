Botafogo anuncia contratação do volante Marlon Freitas, primeiro reforço para 2023

Ou use o formulário

Nome completo*

E-mail*

Revelado pelo Fluminense, Marlon Freitas viveu o melhor momento de sua carreira no Atlético-GO. Ele chegou em 2020 ao time goiano, onde disputou 167 jogos e marcou 15 gols, sendo dez deles na última temporada. O volante se tornou capitão do Dragão e foi um dos destaques da equipe nas boas campanhas no Brasileiro em 2020 e 2021.

Após Marlon, a tendência é que o Botafogo também confirme em breve a contratação do zagueiro Luis Segovia. O jogador equatoriano se destacou com a camisa do Independiente Del Valle-EQU na conquista da Copa Sul-Americana e ficou livre no mercado após o término de seu contrato com o clube.