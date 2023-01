Júnior Santos - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Júnior SantosVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 05/01/2023 14:20

Rio - O Botafogo não mediu esforços para a permanência de Júnior Santos, que estava emprestado até o fim do ano passado, mas não conseguiu chegar a um acordo com o Sanfrecce Hiroshima-JAP. Com isso, o atacante pode vestir a camisa de outro clube brasileiro em 2023: o São Paulo. A informação é do site "Fogãonet".

Segundo o portal, o clube paulista está "muito interessado" em Júnior Santos, que teve boas atuações pelo Botafogo no ano passado. O atacante, inclusive, agrada ao técnico Rogério Ceni, que busca um ponta direita e elogiou a força física do atleta.

Inicialmente, o São Paulo deve usar a mesma estratégia do Glorioso e tentar um empréstimo sem custo com preço fixado. O estafe do atleta deu sinal verde para a negociação, mas lembrou que os japoneses recusaram a proposta dos cariocas.

Júnior Santos tem contrato com o Sanfrecce Hiroshima até o fim de 2023 e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho. Para vender o jogador ao Botafogo, os japoneses pediram R$ 20 milhões, o que impossibilitou o negócio.