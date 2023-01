John Textor adquiriu 90% das ações da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/01/2023 06:30

Depois dos problemas na lateral direita durante a temporada 2022, o Botafogo está no mercado em busca de reforços para a posição. O Alvinegro negocia tanto com Giovanni González, do Mallorca-ESP , quanto com Michael Murillo, do Anderlecht-BEL

Conforme informou o "ge", a tendência é de que o clube assine com quem chegar a um acordo primeiro. Isso porque, inicialmente, não está nos planos da diretoria fazer duas contratações para a mesma posição.

'DOR DE CABEÇA' NO SETOR EM 2022

Na temporada passada, o técnico Luís Castro contou com três laterais-direitos. Foram eles: Daniel Borges, Rafael e Saravia. Todos tiveram problemas com lesão no ano e também oscilaram dentro de campo.

A chegada de Saravia, que foi a terceira contratação da "Era Textor" no Glorioso, até empolgou a torcida, mas o jogador não conseguiu responder à altura dentro de campo. O lateral recebeu críticas dos alvinegros por conta dos espaços deixados na defesa, perdeu espaço na reta final da temporada depois de ter sofrido uma lesão e não teve o contrato renovado. No total, ele disputou 25 jogos no Brasileirão e quatro na Copa do Brasil.

Daniel Borges, por sua vez, iniciou o Brasileirão improvisado na lateral esquerda e chegou a receber elogios do Maestro Junior. No entanto, ele passou a oscilar entre bons e maus jogos e ainda sofreu uma lesão na segunda metade da temporada. No total, disputou 26 jogos no Brasileirão, três na Copa do Brasil e 12 no Campeonato Carioca.

Por fim, dos três laterais-direitos, Rafael foi o que menos jogou pelo Glorioso em 2022. Foram apenas oito partidas: sete pelo Campeonato Brasileiro e uma pelo Cariocão. O jogador sofreu uma lesão no tendão de Aquiles logo na primeira partida do ano e, por isso, precisou passar por cirurgia. Ele só voltou a ser relacionado no dia 13 de agosto e finalmente entrou em campo no dia 21, contra o Juventude.

Já no dia 4 setembro, Rafael sofreu um afundamento na face durante a partida contra o Fortaleza. Ele precisou passar por cirurgia e só voltou aos gramados um mês depois. Posteriormente, ele ainda teve uma lesão muscular detectada na coxa direita e ficou quase duas semanas sem poder ser relacionado.