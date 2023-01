Giovanni González - Divulgação / Mallorca

Publicado 04/01/2023 12:52

Rio - Em busca de reforços para 2023, o Botafogo tem um nome em pauta para a lateral direita. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca abriu negociações com Giovanni González, de 28 anos, do Mallorca, da Espanha.

No banco no seu clube atual, o uruguaio viria para o Alvinegro por empréstimo. Apesar disso, a negociação não é considerada simples pelo Botafogo. O Mallorca estaria pedindo uma compensação financeira. No entanto, o Alvinegro está otimista sobre a possibilidade de convencer os espanhois a liberar o jogador.



Giovanni González foi revelado pelo River Plate, do Uruguai, atuou quatro anos pelo Peñarol, grande clube do seu país natal, antes de se transferir para o Mallorca, em janeiro do ano passado. Seu contrato com o clube espanhol vai até junho de 2024.