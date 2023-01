Souza - Besiktas / Divulgação

SouzaBesiktas / Divulgação

Publicado 03/01/2023 12:43

Rio - Cauteloso em relação ao mercado para 2023, o Botafogo teve mais um nome ventilado como possível reforço para a próxima temporada. De acordo com o jornal turco "Akam", o Alvinegro é o favorito para contratar o volante Souza, de 33 anos, que defende o Besiktas.

De acordo com a publicação, a tendência é que o jogador retorne ao futebol brasileiro. Porém, o jornal afirmou que Souza deverá cumprir seu contrato com o Besiktas até o fim. O vínculo do brasileiro com o clube turco se encerra em junho de 2023.

Revelado nas categorias de base do Vasco, Souza atuou também por Porto, Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe e Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele atua desde 2020 no Besiktas. Algumas vezes, o volante já afirmou que tinha o desejo de voltar a atuar pelo clube de São Januário.