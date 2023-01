Sapata marcou três vezes na goleada do Botafogo sobre o Pinheirense-PA - Henrique Lima/Botafogo

Publicado 03/01/2023 13:47

São Paulo - O Botafogo largou na frente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro estreou com goleada sobre o Pinheirense-PA por 4 a 0, nesta terça-feira (3), em São Carlos, e disparou na liderança do Grupo 19 da Copinha. São Carlos e São-Carlense empataram no outro jogo do grupo.

O destaque da partida foi o atacante Sapata. Emprestado pelo Taubaté, o jovem de 19 anos marcou três vezes, sendo um de falta. O volante João Felipe completou o placar. Com a vitória e o empate do outro jogo do grupo, o Alvinegro lidera com folga. O próximo duelo será no dia 6, às 11h, contra o São-Carlense.

"Eu ainda não havia feito três gols, ainda mais em uma competição tão importante. Estou muito feliz de ajudar a equipe. Vamos buscar essa classificação. Nós fizemos um bom jogo, no começo a gente não conseguiu fazer o que o Thiago pediu, mas acho que controlamos bem a partida", disse Sapata.

O JOGO

O Botafogo começou pressionando e dominou as ações, mas demorou para transformar o controle em chances. O primeiro gol da partida saiu somente aos 24 minutos, quando Sapata recebeu passe de letra de Maranhão.

O Pinheirense praticamente não ameaçou e se defendeu na maior parte do jogo. A estratégia, no entanto, não foi eficiente na etapa final. O Botafogo pressionou nos primeiros 20 minutos e conseguiu ampliar o placar. Sapata tabelou com Léo Pedro e fez o segundo aos 12. O jovem, de falta, fez o terceiro aos 18.

Com o placar confortável e o relógio a seu favor, o Botafogo apenas controlou a partida até o apito final. Ainda deu tempo do volante João Felipe marcar o quarto gol e transformar a vitória em goleada, para fechar a estreia com chave de ouro.