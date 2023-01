Joel Carli é um dos líderes do elenco do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/01/2023 17:39

Rio - Joel Carli tem conversas avançadas para renovar seu contrato com o Botafogo por mais seis meses, mas a tendência é que o argentino fique no Glorioso por mais tempo. Segundo o "GE", o defensor já alinhou sua permanência no clube como dirigente após se aposentar dos gramados.

O cargo que Carli irá ocupar após pendurar as chuteiras ainda não está definido, mas a tendência é que ele trabalhe com a base. Internamente, o argentino já demonstrava vontade de seguir trabalhando no futebol após o fim de sua carreira e chegou a fazer cursos de gestão.

Apesar da renovação ainda não estar assinada, as partes já se acertaram sobre os principais obstáculos e o acordo deve ser sacramentado nos próximos dias. O defensor, que tinha vínculo com o Botafogo até o último dia 31, ganhará mais seis meses para dar um ponto final em sua carreira.