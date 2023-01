Gabriel Barros fez boa Série B do Brasileirão pelo Ituano - Cris Mattos/Divulgação Ituano

Gabriel Barros fez boa Série B do Brasileirão pelo ItuanoCris Mattos/Divulgação Ituano

Publicado 02/01/2023 14:09

Rio - O atacante Gabriel Barros, do Ituano, não será jogador do Botafogo. O Glorioso não gostou de uma série de exigências contratuais feitas pela família do jogador e desistiu de contratar o atleta de 21 anos, que antes era dado como reforço certo no time carioca. A informação é do site "GE".

O Botafogo já havia chegada a um acordo com o Ituano e pagaria pouco mais de R$ 2 milhões para ter Gabriel Barros por quatro anos. No entanto, o clube se surpreendeu com o pai do atacante, que passou por cima de seus agentes e fez pedidos que não estavam pré-acordados. Ele queria uma participação no lucro da negociação atual e de uma futura venda.

Inicialmente, Gabriel chegaria para integrar o time B do Botafogo. Ele se apresentaria no próximo dia 9 junto com elenco de Luís Castro para começar a pré-temporada, mas o negócio acabou melando.