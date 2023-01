Davidson Pereira está na mira do Botafogo - Reprodução/Instagram @davidson91_

Publicado 02/01/2023 15:00

Rio - O Botafogo pode estar mais próximo de fechar mais uma contratação para 2023. Trata-se do atacante Davidson Pereira, que defende o Wuhan Three Towns, da China. A informação é do jornalista Lucas Mello, do jornal "Correio do Povo".

Davidson é um nome conhecido na carreira do técnico Luís Castro. Os dois trabalharam juntos no Chaves, de Portugal, em 2017 e 2019. Com o treinador português, o atacante disputou 74 partidas, marcando 15 gols e dando 16 assistências para seus companheiros.

Caso feche com o Glorioso, Davidson Pereira chegará ao 11º clube de sua carreira. O atacante, que é cria da base do Porto-PE, também defendeu o Galícia-BA, Fortaleza, Jacobina-BA, Santa Rita-AL, Fluminense-BA, Covilhã (Portugal), Chaves (Portugal), Vitória (Portugal), Alanyaspor (Turquia) e Wuhan Three Towns (China).