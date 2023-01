John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 01/01/2023 14:55

Rio - O Botafogo deverá oficializar em breve a casa de apostas Parimatch como sua nova patrocinadora master. A nova parceira tem sede no Chipre e também tem parceria com o Chelsea, Newcastle, Aston Villa e Leicester City, todos clubes da Premier League. As informações são do perfil de Jotta Cavalcante e do jornalista Matheus Medeiros, no Twitter.

A casa de apostas ainda não opera no Brasil e terá o Glorioso como porta de entrada. O contrato entre Botafogo e Parimatch serão de dois anos. Os valores devem se aproximar dos R$ 30 milhões por ano, o maior patrocínio da história do clube e o terceiro maior do futebol brasileiro. O vínculo com a Blaze Bet terminou no dia 31 de dezembro de 2022.

Ainda segundo Medeiros, o Alvinegro agora negocia um patrocínio para as mangas da camisa. Além da nova parceria com a Parimatch, o Botafogo terá uma nova fornecedora de uniformes em 2023. A Reebok foi anunciada em novembro e terá contrato de três anos.