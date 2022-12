João Brandão visitou o Arsenal - Arquivo pessoal

Publicado 30/12/2022 20:50

Rio - O Botafogo se prepara para a próxima temporada e busca inspiração em exemplos de sucesso na Europa. O auxiliar João Brandão, membro permanente da comissão técnica do treinador Luís Castro, tem realizado uma excursão pela Inglaterra e acompanhou treinos e jogos do Arsenal e Liverpool.

O auxiliar português acompanhou a vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre o West Ham, além de visitar as instalações do estádio Emirates, em Londres. João Brandão, inclusive, é admirador do trabalho do técnico Mikel Arteta, comandante dos Gunners.

Além de acompanhar a vitória do Arsenal, João Brandão também viu de perto a vitória do Liverpool sobre o Leicester por 2 a 1, nesta sexta-feira (30). Ele também realizou uma visita pelas instalações do estádio dos Reds e encontrou com o técnico alemão Jürgen Klopp.

O intuito da viagem de João Brandão para a Inglaterra é acompanhar as novas tendências de treinamento das equipes inglesas. O time principal do Botafogo se apresenta no dia 9 de janeiro para iniciar a pré-temporada, enquanto o time reserva, que disputará o Carioca, já está se preparando.