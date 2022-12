Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/12/2022 10:30

Rio - Presente no Jogo das Estrelas, o atacante Jeffinho, de 22 anos, falou sobre a temporada de 2022. O jovem fazia parte do Botafogo B e rapidamente se tornou peça importante para o treinador Luís Castro. Sobre o ano que vem, Jeffinho afirmou que está focando em viver uma grande temporada no Glorioso.

"A expectativa é muito grande. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, tudo aconteceu muito rápido... O Botafogo também está muito feliz, estamos nos reestruturando para vir mais jogadores e se Deus quiser ganhar algum título em 2023. A cabeça está sempre no Botafogo", afirmou.

O jovem foi o único representante do Botafogo no Jogo das Estrelas, organizado por Zico na última quarta-feira no Maracanã. Jeffinho falou sobre a sensação de estar ao lado de grandes estrelas do esporte.

"Muito feliz. Primeiramente tenho que agradecer a Deus e para as pessoas que acreditaram em mim. Muito feliz de estar ao lado desses caras que são ídolos para mim", disse.