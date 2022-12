John Textor comprou 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/12/2022 17:50

Rio - O Botafogo segue se reestruturando sob o comando do americano John Textor. O próximo passo é uma redução da folha salarial do elenco, que acontecerá na virada do ano com a saída de seis jogadores. Segundo o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF", o Alvinegro economizará R$ 1,5 milhão nos vencimentos mensais a partir de janeiro.

Na virada do ano para 2023, seis jogadores serão desligados do Botafogo. Saravia e Carlinhos não tiveram seus contratos renovados. Kanu será emprestado para o Bahia, enquanto Chay tem negociação avançada por empréstimo com o Ceará. Somente o segundo caso será necessário que o Alvinegro pague parte dos salários do jogador.

Já Diego Gonçalves foi devolvido ao Mirassol e não teve o empréstimo renovado. Outro jogador que não terá o empréstimo renovado é Júnior Santos. O atacante retornará ao futebol japonês após o Sanfrecce Hiroshima não entrar em acordo com o Botafogo por um novo empréstimo. O clube japonês desejava vendê-lo e pediu US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões).

Para a próxima temporada, o Botafogo já acertou as contratações do zagueiro Luis Segovia e do volante Marlon Freitas. Para o time B, chegaram o goleiro João Fernando, o lateral-esquerdo Esteban Espinosa e os atacantes Caio Vitor e Luis Phelipe. Já o zagueiro Klaus e o meia Juninho retornam de empréstimo e irão integrar o time alvinegro.