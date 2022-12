Kayque sofreu lesão no joelho direito em julho - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Kayque sofreu lesão no joelho direito em julhoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/12/2022 12:58

Rio - O Botafogo só deverá contar com o volante Kayque no Campeonato Brasileiro. O jogador passou por uma cirurgia após uma lesão no joelho direito em julho e o tempo de recuperação é estimado em nove meses, ou seja, abril de 2023. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Kayque teve lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino, pela 15ª do Brasileirão, em Bragança Paulista. O volante era titular do técnico Luís Castro pelo terceiro jogo seguido.

O jogador, de 22 anos, chegou ao Botafogo emprestado pelo Nova Iguaçu em agosto de 2020, ainda pelo sub-20. Após boas atuações em duas temporadas, Kayque foi comprado e vestirá a camisa alvinegra até o fim de 2025.

Kayque fez 17 jogos pelo Alvinegro na última temporada, marcou um gol e deu uma assistência.