Fernando Marçal é lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/12/2022 10:39

Fernando Marçal elogiou John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, pela contratação de Luís Castro. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o lateral-esquerdo recordou as boas impressões que ouviu do treinador quando ainda estava no futebol inglês e admitiu que até duvidou que o português se juntaria ao Alvinegro. Com bom humor, Marçal disse que, já que Castro acreditou no projeto, ele também acreditaria.

"Joguei no Wolverhampton, um clube com sete jogadores portugueses e sete no estafe. Todos falaram muito bem do Luís Castro para mim. Ele faz parte do grupo dos melhores, então eu disse a mim mesmo que ele jamais iria para o Botafogo, ainda mais por estar no Catar (Al-Duhail, na época). Então, quando ele assinou (com o Alvinegro, em março de 2022), eu disse para mim mesmo: 'Se o Luís Castro acredita no projeto, o Marçal também acredita' (risos). Quando John tem um alvo, ele não desiste".

Vale lembrar que Marçal não é o primeiro jogador a falar positivamente de Castro após o fim da temporada 2022. Em recente entrevista ao "Lance!", Jeffinho não poupou elogios ao treinador.

"Luís Castro é um grande profissional, um verdadeiro professor. Aprendemos demais com ele durante o dia a dia e isso tem sido muito importante para mim e para toda a equipe", disse Jeffinho.