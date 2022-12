Luís Castro e Jeffinho conversam durante treino do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Luís Castro e Jeffinho conversam durante treino do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/12/2022 12:27

O atacante Jeffinho não poupou elogios ao falar do técnico Luís Castro. Em entrevista ao "Lance!", o atacante do Botafogo classificou o treinador como "um verdadeiro professor" e destacou que o grupo tem aprendido muito com ele.

"Luís Castro é um grande profissional, um verdadeiro professor. Aprendemos demais com ele durante o dia a dia e isso tem sido muito importante para mim e para toda a equipe", disse o jogador.

Vale lembrar que Jeffinho chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Resende para o time B. No entanto, por conta do alto número de lesões na equipe principal, ele ganhou oportunidades, se firmou e não saiu mais.

Assim, o Alvinegro se movimentou nos bastidores para comprar o atacante e renovar seu contrato, que agora é válido até 2025. Não por acaso, o Botafogo espera que Jeffinho se torne a maior venda da história do clube.

"Quero trabalhar ainda mais forte, teremos uma competição internacional, o grupo está muito focado e estaremos ainda mais fortes em 2023. A torcida foi muito importante em 2022, nos apoiando o tempo inteiro, e eles mais uma vez farão a diferença", afirmou o atacante.