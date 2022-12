Júnior Santos está de saída do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 23/12/2022 16:31

Rio - Júnior Santos não deve permanecer no Botafogo para 2023. O Glorioso tentou uma renovação no empréstimo, mas o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, informou que deseja apenas vender o atacante em definitivo. O clube japonês, inclusive, fez uma contraproposta aceitando um valor menor, mas, mesmo assim, o jogador não deve permanecer no Alvinegro. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O vínculo de Júnior Santos previa uma opção de compra de quatro milhões de euros (cerca de R$ 20.6 milhões, na cotação atual). O Sanfrecce Hiroshima sinalizou que aceitaria uma oferta de três milhões de euros (R$ 15.5 milhões), mas o Botafogo ainda considera um alto valor.

Com isto, Júnior Santos se prepara para sua despedida do Glorioso. Nesta temporada, o atacante participou de 15 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, obtendo, ainda, uma média de 71 minutos em campo por partida disputada.