Publicado 22/12/2022 15:14 | Atualizado 22/12/2022 15:16

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, agradeceu a John Textor pelo convite feito para integrar o Conselho de Diretores do Lyon-FRA. Na última quarta-feira, o dirigente do Alvinegro postou uma foto nas redes sociais ao lado do norte-americano e escreveu uma mensagem a ele. Confira abaixo:

"É uma honra para o Botafogo ter um Presidente como membro do Conselho de Diretores de um grande clube como o Lyon. Obrigado pelo convite, John Textor. Nossa Estrela segue ainda mais forte", escreveu Durcesio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Durcesio Mello (@durcesiomello)

Vale lembrar que a Eagle Football Holdings LLC, grupo de John Textor, que tem 90% da SAF do Botafogo, é a nova dona do Lyon. Depois de quatro meses para finalizar o negócio, o clube francês anunciou, na última segunda-feira, o acordo para a compra de 77,49% de participação.

O valor do negócio é de cerca de 800 milhões de euros (RS 4,5 bilhões). Foram adquiridas as propriedades de Pathé, IDG Capital e Holnest no clube.

Um dia depois, foi revelado o novo conselho diretor, que é composto por dez pessoas. Dentre elas, estava Durcesio Mello.