Publicado 21/12/2022 13:05

Rio - Com a reapresentação do elenco principal marcada para o dia 9 de janeiro, o Botafogo planeja fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos. A ideia do Glorioso é trabalhar durante pelo menos dez dias no país americano durante a segunda quinzena do mês.

Até o momento, o Botafogo ainda não definiu uma data exata para a viagem, mas a tendência é que o clube embarque entre os dias 13 e 16 de janeiro. A ideia é que os jogadores façam apenas exames e os primeiros trabalhos no Espaço Lonier, antes de seguirem para os Estados Unidos.

Outra indefinição é em relação ao local onde o Botafogo trabalhará neste período. Os estados estudados pelo Glorioso são Arizona e Flórida. Neste período, a ideia do Glorioso é realizar amistosos contra times que disputam a Major League Soccer.

A ideia do técnico Luís Castro é que o elenco principal do Botafogo tenha pelo menos um mês de pré-temporada. Por tanto, a tendência é que a estreia aconteça apenas na 7ª ou 8ª rodada do Campeonato Carioca, contra Boavista ou Bangu, respectivamente.