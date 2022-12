Botafogo demonstrou interesse em ex-jogador do Bayern de Munique - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Botafogo demonstrou interesse em ex-jogador do Bayern de MuniqueVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 20/12/2022 19:58

Rio - O Botafogo enviou uma proposta para contratar o atacante Douglas Costa, que defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. A informação é do jornalista César Fabris, que é amigo pessoal do atacante.

Botafogo fez proposta para contratar o atacante Douglas Costa, segundo jornalista Divulgação/L.A. Galaxy

Ainda segundo o comunicador, a oferta do Glorioso é de um contrato de dois anos, com um salário que gira em torno de dois milhões de reais por mês. Caso a negociação se concretize nestes moldes, Douglas Costa receberia o maior salário entre os jogadores que atuam no futebol nacional. O contrato do atacante de 32 anos com o clube americano é válido até o fim de 2023.

Ex-Grêmio, Douglas Costa se destacou na sua longa passagem pela Europa. Em sua carreira, o jogador defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o Bayern de Munique, da Alemanha, e a Juventus, da Itália. O atacante também se destacou nas suas passagens pela seleção brasileira. Nesta temporada, Douglas disputou 29 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência, obtendo, ainda, uma média de 53 minutos em campo por partida disputada.