John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 20/12/2022 18:47

Rio - Mesmo com os investimentos feitos por John Textor, após a compra de 90% da SAF do Botafogo, o clube continua enfrentando um velho problema: atraso nos pagamentos dos funcionários. Segundo informações do portal "Goal", o Glorioso ainda não quitou as férias, o décimo terceiro e boa parte da premiação oferecida aos jogadores e comissão técnica. Além disso, ainda há pendências com comissões de empresários.

O atraso, no entanto, não se dá por conta de problemas financeiros, e sim por fluxo de caixa. Tal problema não está ocorrendo pela primeira vez com John Textor. Em novembro, Fernando Marçal revelou, em entrevista ao jornalista Thiago Franklin, que o Glorioso estava com pendências financeiras com alguns funcionários, incluindo jogadores.

Além dos problemas financeiros, a estrutura precária também incomoda a delegação do Glorioso. Desde março, quando John Textor assinou a compra de 90% da SAF do Botafogo, pouca mudança na estrutura do dia a dia do departamento do futebol do clube foi vista, gerando revolta em jogadores e na comissão técnica de Luís Castro.