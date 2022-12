Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o dono da SAF do clube, John Textor, têm ampliado a parceria - Divulgação

Publicado 20/12/2022 14:38

Botafogo e Lyon terão uma relação mais próxima do que apenas fazerem parte do portfólio da Eagle Football Holdings, do empresário John Textor, dono de 90% da SAF alvinegra. Depois da oficialização da compra do clube francês, na segunda-feira (19), o novo conselho diretor foi revelado e terá a presença do presidente do Glorioso, Durcesio Mello.

O dirigente brasileiro, convidado em novembro, é o único representante dos outros clubes sob o comando do americano. Dono de 77,49% do Lyon, Textor será o responsável pelo conselho composto por 10 pessoas. O atual presidente do clube, Jean-Michel Aulas, seguirá no cargo pelos próximos três anos.



O valor do negócio é de cerca de 800 milhões de euros (RS 4,5 bilhões). Foram adquiridas as propriedades de Pathé, IDG Capital e Holnest no clube. E a expectativa é que o Lyon seja um novo parceiro do Botafogo tanto em relação a destino de contratações como de ajuda na formação de jogadores.

O empresário americano e a holding Eagle Football possuem em suas carteiras de clubes, além de Botafogo e Lyon, Crystal Palace (Inglaterra), FC Florida (Estados Unidos) e RWD Molenbeek (Bélgica).