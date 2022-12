Di María estaria na mira do Botafogo - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 17/12/2022 14:28

O Botafogo vigia o mercado europeu em busca de reforços e um de seus alvos seria uma estrela da Copa do Mundo do Catar. Segundo o jornal italiano "Tuttosport", o Glorioso é um dos interessados no meia-atacante Di María, da Juventus.

Apesar de ter contrato com a Velha Senhora até junho de 2023, o argentino de 34 anos despertou o interesse não só do Botafogo, mas também do Rosário Central, clube argentino que o revelou. O veículo diz ainda que o Alvinegro deseja Di María após a tentativa mau sucedida com outra estrela do futebol sul-americano, o meia colombiano James Rodríguez.

Por outro lado, o diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazzuco negou o interesse na estrela argentina. Em live, o jornalista Jorge Nicola disse que conversou com o dirigente e ele desmentiu. "Zero, esquece essa história. Nenhuma chance de Di María", afirmou.

Junto com a seleção argentina, Di María disputará a final da Copa do Mundo do Catar neste domingo, contra a França. A partida será às 12h (horário de Brasília), no estádio Lusail.