Junior Santos quer continuar no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/12/2022 12:05

Rio - Júnior Santos não deve fazer parte do elenco do Botafogo para 2023. De acordo com o site "GE", o Sanfrecce Hiroshima, dono dos direitos econômicos do jogador, manteve a postura de querer negociá-lo em definitivo, algo que foi descartado pelo Glorioso. Com isso, o atacante deve voltar ao Japão.

Emprestado ao Botafogo desde o meio do ano, Júnior Santos tinha uma cláusula no contrato que dava ao Botafogo uma opção de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 22,4 milhões, na cotação atual). No entanto, o valor foi totalmente descartado pelo clube carioca.

Ao fim do Brasileirão, o clube alvinegro entrou em contato com o Sanfrecce e sinalizou o desejo de renovar o empréstimo de Júnior Santos, sempre deixando claro que descartava uma negociação em definitivo. No entanto, o fato de ser o último ano de contrato do atacante com os japoneses atrapalhou o negócio. O estafe do jogador já dá o retorno ao Japão como certo.

Com a camisa do Botafogo, Júnior Santos disputou 15 partidas, com um gol marcado e duas assistências. Ele terminou o ano como titular do time de Luís Castro.