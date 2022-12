Reapresentação do elenco que iniciará o Campeonato Carioca - Foto: Divulgação/Botafogo

Reapresentação do elenco que iniciará o Campeonato Carioca Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 15/12/2022 17:38

Nesta quinta-feira, o time que iniciará a disputa do Campeonato Carioca se reapresentou no Botafogo. Os jogadores da equipe B estiveram no Estádio Nilton Santos para realizar exames de rotina e avaliações médicas.

"O projeto é muito bom para o Botafogo. Por vezes você potencializa jogadores da sua categoria de base, cria possibilidade para esses atletas vivenciarem um contexto de time principal e se aproximarem do nosso maior objetivo, que é o elenco principal. É um processo interessante e que vem agregando positivamente no momento de mudança do clube", destaco Lúcio Flávio, técnico do Sub-23 alvinegro e do Botafogo B, ao site oficial do clube.

Vale destacar que, além dos remanescentes do sub-23, esta equipe conta com promessas, novas contratações e atletas que perderam espaço com Luís Castro.

Del Piage, Diego Gonçalves e Hugo, que fizeram parte do time principal, jogarão o Carioca pela equipe B. O mesmo vale para o zagueiro Klaus - ele atuou no segundo semestre de 2022 pelo Atlético-GO, por empréstimo.

Caio Vitor, de 22 anos, que estava no Volta Redonda, e o goleiro João Fernando, de 21, que estava Flamengo, são contratações para o time B. Já Bernardo Valim, que fez parte da excursão para Londres com a equipe principal, e Kauê são duas das principais joias do time.

O elenco principal, por sua vez, segue de férias após a excursão a Londres. Eles só retornarão aos trabalhos no dia 9 de janeiro.

Veja o elenco:

GOLEIROS

Igo

João Fernando

Leandro

ZAGUEIROS

Henrique

Menezes

Mezenga

Matheus Cabral

Klaus

LATERAIS

DG

Esteban

Hugo

Ryan

Vitor Marinho

Wallison



MEIO-CAMPISTAS

Valim

Jacob

Galvão

Kauê

Newton

Raí

Romildo

Wendel

ATACANTES

Caio Vitor

Darius

Diego Gonçalves

Dudu

Iago

Janderson

Jô

Joffre

Bardalles

Vitinho