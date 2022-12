Junior Santos quer continuar no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Junior Santos quer continuar no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/12/2022 15:39

Rio - A situação de Júnior Santos permanece indefinida. O Botafogo segue com interesse na renovação, mas as negociações estão emperradas por conta das condições impostas pelo Sanfrecce Hiroshima. Apesar das dificuldades, existe um fator que pesa positivamente para todos os esforços dos dirigentes alvinegros.

Júnior Santos não deseja retornar ao Japão e quer permanecer no Glorioso. O atacante chegou em agosto deste ano e se adaptou rapidamente ao Rio de Janeiro. Esta identificação é vista com bons olhos no clube. A negociação, no entanto, não depende somente da vontade do jogador.

O Hiroshima espera uma transferência definitiva, tendo em vista que ele possui apenas mais um ano de contrato. O Botafogo busca outras formas de fechar um negócio. As conversas ainda estão longe de um acordo.



Júnior Santos não ficou satisfeito com suas primeiras atuações no Glorioso e espera evoluir com uma pré-temporada. Apesar das oscilações, Luís Castro gosta do jogador e espera contar com ele por mais um ano.