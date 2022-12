Natanael está na mira do Botafogo - Guilherme Griebeler/Coritiba

Publicado 14/12/2022 15:51

Rio - Joia do Coritiba, o lateral-direito Natanael está na mira do Botafogo. O Glorioso, que busca reforçar a posição, tem sondado alguns jogadores, e gostou das características do jovem de 20 anos. A informação é do jornalista Wellington Arruda.

O Botafogo, porém, sabe que a negociação não será tão fácil. O Coritiba planeja receber cerca de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões, na cotação atual) para liberar o jogador. Além disso, o Alvinegro terá a concorrência do Internacional e do Vasco, que também sondaram o lateral nos últimos meses.

Natanael possui contrato até o fim de 2025, e está nos planos do Coritiba para a próxima temporada. Neste ano, o jogador participou de 28 jogos, não marcou gol e não deu nenhuma assistência. O lateral-direito obteve uma média de 56 minutos em campo por partida disputada.