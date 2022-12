Luís Castro pediu a contratação de um zagueiro canhoto para o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Rio - Apesar de ainda não ter anunciado reforços, o Botafogo não está parado no mercado. E entre os principais focos da equipe está a chegada de um zagueiro canhoto. O Glorioso hoje conta apenas com Víctor Cuesta, que renovou recentemente seu contrato. Com a saída de Kanu, que também atua pelo lado esquerdo, o técnico quer com urgência um atleta para o setor.

Entretanto, a ideia do Botafogo é buscar reforços pontuais. Mesmo sendo para disputar posição com Cuesta, a comissão técnica espera um jogador que possa suprir à altura quando o argentino não estiver em condições de jogo. Sendo assim, o zagueiro canhoto não seria apenas para compor elenco.

O Botafogo já mapeia o mercado e chegou a uma lista de mais de cinco nomes aprovados pela comissão. Entre eles está o equatoriano Luis Segovia, que entrou no radar do clube após bom desempenho na temporada pelo Independiente Del Valle. O próprio Segovia já confirmou que foi procurado pelo Glorioso, porém as negociações ainda estão em estágio inicial. A ideia é encontrar mais algumas opções além do equatoriano.



Ao todo, o Alvinegro quer contratar entre cinco ou seis reforços para completar a base que terminou o ano de 2022. Um lateral-direito também está entre as prioridades da comissão técnica. Outras carências ainda são estudadas, mas o setor de scout do clube segue mapeando todo o mercado buscando oportunidades dentro e fora do Brasil.



SITUAÇÃO DE JOEL CARLI



Quem segue com situação indefinida é o zagueiro Joel Carli. As partes já iniciaram conversas para uma possível extensão de vínculo do jogador. Questões financeiras não serão empecilho e a ideia é debater apenas o novo tempo de contrato entre clube e jogador.



A tendência é o Botafogo e os representantes do defensor se reunirem antes do fim do ano para definir como ficará a situação. O contrato de Carli com o Bota se encerra no próximo dia 31. Pelo Glorioso, o zagueiro soma 187 jogos e dez gols marcados. Na última temporada, atuou em 17 partidas e marcou duas vezes.