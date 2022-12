Luis Castro disse que recebeu propostas para sair do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 12/12/2022 10:56

Rio - Contestado no início de seu trabalho no Botafogo, o técnico Luís Castro conseguiu convencer a torcida alvinegra com a classificação do time para a Sul-Americana em 2023. Em entrevista ao "Charla Podcast", o português admitiu que recebeu propostas para deixar o Glorioso, mas que tem ligação e respeito pelo clube carioca.

"Adoro o Botafogo, mas tenho consciência que o resultado é que vai determinar minha continuidade. Houve oportunidade de sair, sempre temos, mas me sinto muito entusiasmado no Botafogo. Houve realmente momentos muitos críticos, quatro derrotas seguidas, passamos momentos de grande dificuldade, tentativa de invasão no centro de treinos. Entendo tudo, desde que seja com respeito", disse.

"Minha ligação ao Botafogo é emocional, mas não vou dizer que não vou sair do Botafogo. O futebol já me ensinou, mostrou que cobra o que dizemos. Sei que podem ter resultados negativos que nos atirem para fora do clube. Não é o que quero, quero permanecer por muitos anos e desempenhar um trabalho", completou.

O Botafogo foi reformulado depois que se transformou em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), comprada majoritariamente pelo norte-americano John Textor em 2022. Nesse ano, o Alvinegro foi um dos clubes que mais se movimentou financeiramente nas duas janelas de transferências.

Para a próxima temporada, o time deve contratar jogadores pontuais, conforme espera do treinador Luís Castro, que sonha em ganhar títulos.