Kanu só atuou em quatro partidas do Botafogo no returno do Brasileirão Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/12/2022 12:58

Rio - Apesar de estar inclinado a aceitar um novo rumo para Kanu, o Botafogo não tem pressa para decidi-lo. O zagueiro desperta interesse do Coritiba e de, pelo menos, três outros clubes. O Glorioso quer levar em consideração vários fatores, incluindo, a vontade do jogador. As informações são do portal "Fogão Net".

Kanu renovou contrato recentemente com o Botafogo até 2025, o que tranquilizou o clube. A ideia do Alvinegro é emprestar o zagueiro de 25 anos para contribuir no crescimento de sua carreira e valorizá-la. Apesar do Coritiba estar mais avançado nesse cenário, não há martelo batido.

O acionista majoritário do Botafogo, John Textor quer analisar possibilidades e agir com inteligência para colher frutos mais na frente. O norte-americano aprecia o futebol de Kanu e acredita que ele pode dar alegrias ao clube e, inclusive, gerar uma futura boa negociação para o exterior.

Cria da base e peça importante no título da Série B em 2021, Kanu atuou em 35 jogos e marcou quatro gols em 2022. Em 19 jogos pelo Brasileirão, ele foi titular 16 vezes, mas perdeu espaço com a chegada de Adryelson e Cuesta. Por isso, deseja sair do Glorioso para fazer a diferença em outro clube.