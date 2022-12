John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/12/2022 14:26

O Lyon, da França, comunicou nesta quinta-feira que recebeu garantias econômicas e está perto de concluir a venda do clube ao consórcio Eagle Football, controlado pelo dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor. Um prazo suplementar para a finalização do negócio foi dado pelos franceses, mas não há data determinada para o fechamento da operação.

"Sobre a base das declarações e as fortes garantias da Eagle Football e John Textor, os vendedores e a empresa consideraram que, à vista dos progressos realizados, existe uma probabilidade suficiente de que o fechamento da operação ocorra rapidamente", disse o comunicado do Lyon.

O acordo entre as partes havia sido firmado em junho, sendo avaliado em 800 milhões de euros (R$ 4,38 bilhões). Acionistas do clube, Pathe SAS e IDG Capital, decidiram vender suas cotas ainda em março e contrataram o banco Raine para conseguir compradores. O Textor ficará com 66,5% das ações e poderá chegar ao montante de 88,55% nos próximos anos, quando Jean-Michel Aulas deverá deixar o clube.

A negociação prevê que a Eagle Football comprará 39,2 milhões de ações do Lyon, a um preço de 3 euros cada, e 789.824 obrigações - instrumentos financeiros que representam um empréstimo contraído junto dos investidores pela entidade - a 265,57 euros cada uma. Isso representa a totalidade das ações e a metade das obrigações conversíveis, que estão nas mãos da Holnest, empresa de Jean-Michel Aulas (27,7% do capital), assim como todas da Pathé (19,3%) e do fundo de investimento chinês IDG Capitals (19,8%).

Textor afirmou, no comunicado, que a Eagle Football obteve "a totalidade dos financiamentos necessários" e dispõe de forma segura de financiamento para proceder um reembolso parcial da dívida. O empresário manifestou a confiança em obter o acordo e espera conseguir o aporte necessário "em curto prazo", de forma que se satisfaçam todas as condições para a realização da operação.

"Estamos mais do que entusiasmados com a perspectiva de nos envolver plenamente para o desenvolvimento do Lyon, sob o impulso de seu presidente, Jean-Michel Aulas, e sua equipe", garantiu Textor.

Anteriormente, o empresário americano Foster Gillet era quem estava à frente da concorrência para a compra do Lyon, mas não conseguiu fornecer as garantias necessárias em tempo hábil para a compra. Segundo o jornal francês L’Equipe, a proposta de Textor foi ligeiramente inferior à de Gillet, mas o empresário foi o único a fornecer garantias concretas de seu aporte.

QUEM É JOHN TEXTOR

Textor é um dos vários empresários com base em Miami que passaram a ter participações em clubes pelo mundo. Além de ser dono da SAF do Botafogo, também detém 40% das ações do Crystal Palace, da liga inglesa, além do RWD Molenbeek, da Bélgica. Textor tentou entrar no mercado português ao buscar ser acionista do Benfica, mas as negociações fracassaram. Em março, teve seu nome especulado para comprar ações do Porto, mas negou os rumores.

Desde que John Textor virou dono da SAF do Botafogo, o empresário promoveu muitas mudanças de imediato no clube, em especial, aplicou um aporte financeiro importante em contratações. O empresário também tem sido bastante ativo nas redes sociais, acompanhando sempre jogos do time carioca.