Esteban Espinosa pode disputar o Campeonato Carioca pelo time B do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/12/2022 14:09

O Botafogo acertou a contratação de mais um jovem jogador norte-americano para a equipe B. Trata-se do zagueiro Esteban Espinosa, de 20 anos, que defendeu pelo Bayamón FC, de Porto Rico, no primeiro semestre de 2022. A informação é do site "FogãoNET".

Espinoza já treinava com o elenco comandado pelo técnico Lucio Flavio e chegou a disputar o amistoso com time sub-23 do Red Bull Bragantino, no Estádio Nilton Santos, dia 11/11, vencido pelo Alvinegro pelo placar de 3 a 0.

O contrato profissional do jogador com o Botafogo já foi assinado e teve seu registro iniciado no sistema da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), podendo disputar o Campeonato Carioca no início de janeiro.

O Botafogo deve utilizar o time B em algumas rodadas do estadual pois pretende viajar para os Estados Unidos com o elenco principal. Luís Castro, técnico, e John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAF, entendem que a preparação com amistosos, junto à expansão da marca com excursões, é o ideal no momento.