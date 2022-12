Diego Loureiro foi emprestado pelo Botafogo ao Atlético-GO e pode renovar com o Dragão - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Rio - O Atlético-GO tem conversas com o Botafogo para renovar o contrato de empréstimo do goleiro Diego Loureiro, titular do Dragão na reta final do Brasileirão e que foi cedido pelo Glorioso até o fim de 2022. A informação é do site "ge".

Diego chegou ao Atlético-GO no início de agosto, na segunda janela de transferências, logo após o titular Ronaldo sofrer uma lesão séria no ombro direito. Ele alternou na posição com Renan, também ex-Botafogo, e agradou na reta final da temporada, despertando o interesse da diretoria goiana por uma renovação.

O contrato de Diego Loureiro com o Botafogo vai até maio de 2024, mas o arqueiro não está nos planos da comissão técnica liderada por Luís Castro. O Glorioso conta no atual elenco com Gatito Fernández (lesionado), Lucas Perri, Douglas Borges e Igo Gabriel.

Vale lembrar que o Atlético-GO foi rebaixado para a Série B do Brasileirão com a campanha de apenas 36 pontos, ocupando a 18ª colcoação.