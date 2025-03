Ex-jogador do Botafogo, Almada, disputa lance com André, ex-jogador do Flu - AFP

Ex-jogador do Botafogo, Almada, disputa lance com André, ex-jogador do FluAFP

Publicado 26/03/2025 12:46

Rio - A goleada da Argentina diante da seleção brasileira revoltou os torcedores brasileiros, porém, os alvinegros em especial tiveram um outro sentimento em relação a partida: saudade. Tudo isso, porque Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo, teve uma atuação de gala na vitória dos hermanos por 4 a 1 em Buenos Aires.

O apoiador não fez nenhum gol, porém, participou ativamente da construção ofensiva de muitas jogadas perigosas da equipe de Lionel Scaloni. Almada já havia sido decisivo ao marcar na vitória da Argentina sobre o Uruguai por 1 a 0, na última semana, em Montevidéu.

O apoiador defendeu o Botafogo apenas no segundo semestre do ano passado. Apesar da passagem curta, Almada foi muito importante nos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Ele entrou em campo em 26 jogos, fez três gols e deu duas assistências.

Revelado pelo Velez, da Argentina, e com passagem pelo Atlanta United, da Inglaterra, Almada fez parte do elenco campeão mundial da seleção sul-americana em 2022. Atualmente no Lyon, ele tem dez jogos, fez um gol e deu duas assistências neste ano.