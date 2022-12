Marçal elegeu Luisão como o jogador mais 'sujo' que já enfrentou - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2022 17:08

Rio - Titular no Botafogo, o lateral-esquerdo Fernando Marçal comentou, em entrevista ao podcast "Resenha com TF", sobre quem foi o jogador mais "maldoso" que já enfrentou em toda a sua carreira, e surpreendeu, ao colocar o ex-zagueiro do Benfica e da seleção brasileira Luisão no posto.

"Ele é um bom jogador, mas, naquela época que não tinha VAR, eu acho que ele era um jogador maldoso fora do lance. Às vezes, no escanteio, rolava de tudo. Ele dava no peito, às vezes na cara dos caras. É um jogador que eu não gostava de ver jogar", destacou.

Luisão se aposentou do futebol em 2018 Reprodução

Antes de chegar ao Botafogo, Marçal defendeu clubes portugueses por seis anos. O lateral passou pelo Torrense, pelo Nacional e pelo Benfica. Com a passagem em terras lusitanas, Marçal teve a oportunidade de enfrenta Luisão algumas vezes.

Ao falar sobre jogadores que ainda estão em atividade, Fernando Marçal destacou que o português Pepe, do Porto, e o espanhol Sérgio Ramos, do Paris Saint-Germain são os jogadores mais "sujos" do futebol na atualidade.