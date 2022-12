Luís Castro tem compromisso com Botafogo até o fim de 2024 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/12/2022 13:42

Rio - Luís Castro acredita que as especulações de seu nome em outros clubes como Flamengo, Corinthians e Rangers, da Escócia, não afetam seu compromisso com o Botafogo. Em entrevista ao portal "The Athletic", da Inglaterra, o treinador afirmou que esses rumores valorizam sua carreira, junto de sua comissão técnica, mas que agora o foco é no trabalho dentro do Alvinegro.

"É normal, às vezes (esses rumores). Estive sete anos nas categorias de base do Porto e trabalhei na Liga dos Campeões, na Liga Europa. Ganhamos títulos na Europa e na Ásia. Aqui no Botafogo, fizemos uma temporada muito interessante no primeiro ano de projeto, então é normal que meu nome esteja ligado a outros clubes. Mas estou muito focado no compromisso que tenho com John Textor e o Botafogo", disse.

Luís Castro chegou ao Botafogo no início da temporada de 2022 e assinou contrato até o fim de 2024. Sob o comando do português, o Alvinegro se classificou para a Sul-Americana de 2023 e voltou a ter um calendário internacional depois de quatro anos. Por mais esse marco possa ser um passo para a construção de um grande vínculo com o Glorioso, o treinador não se vê estendendo seus trabalhos nos clubes por muito tempo.

"Não acho que serei um técnico que passa muito tempo em clubes. Quero me desenvolver, tenho um leque de objetivos grande para alcançar. Quero trabalhar em outras regiões do mundo, então é normal que eu esteja com pressa, até mesmo por causa da minha idade também, mas com consciência profissional", pontuou e destacou sua relação com o acionista majoritário do Botafogo, John Textor.

"Ele tem a mim como um parceiro. Agora eu tenho a oportunidade de dizer a mesma coisa, que ele é meu parceiro nesse processo. Toda vez que falo com ele, sinto seu entusiasmo. Eu sei que esse processo e o projeto será um sucesso", concluiu.