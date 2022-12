Botafogo está em excursão pelo Reino Unido e já venceu o Charlton, da terceira divisão, em jogo-treino no CT do Crystal Palace - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo está em excursão pelo Reino Unido e já venceu o Charlton, da terceira divisão, em jogo-treino no CT do Crystal PalaceVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/12/2022 12:25

Na manhã deste sábado (3), às 9h30, Botafogo e Crystal Palace se enfrentam em amistoso no Selhurst Park, em Londres. Com um dia de antecedência, através das redes sociais, os dois clubes confirmaram suas escalações iniciais e os atletas relacionados para o compromisso.

O Botafogo vai com o time considerado base na reta final do Brasileirão de 2022, mas com a entrada de Gustavo Sauer, camisa 10, no lugar de Júnior Santos pelo lado esquerdo do ataque. Com isso, a equipe titular tem: Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes; Jeffinho, Tiquinho Soares e Gustavo Sauer.

O Palace, por sua vez, vai com o que tem de melhor e dividiu dois times para as duas partes do amistoso. No primeiro tempo, os Eagles vão com: Guaita; Clyne, Guéhi, Tomkins e Riedewald; Hughes, Milivojevi e Olise; Gordon, Edouard e Zaha.

No segundo tempo, o técnico da equipe inglesa, Patrick Vieiram, mandará: Butland, Ward, Balmer, Grehan, Adaramola, Schlupp, Doucouré, Wells-Morrison, Ebiowei, Mateta e Eze.