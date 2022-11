Eduardo, meia do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 30/11/2022 15:59

Rio - Após passar por um ano de reconstrução, e conseguir garantir a vaga na Copa Sul-Americana de 2023, o Botafogo pretende começar a brigar ainda mais por títulos no próximo ano. Em entrevista ao canal "Glorioso Connection", o meia Eduardo falou sobre a disputa no meio-de-campo do Botafogo, especialmente por conta da chegada de reforços.

"Devem chegar mais um ou dois. É bom, super importante, até para os jogadores mesmo. Ter qualidade, você vai para o jogo sabendo que tem que ir bem, senão no próximo jogo entra outro. Quem ganha com isso é o Botafogo. Importante ter elenco com bastante qualidade", comentou Eduardo, antes de completar:



"Hoje o futebol está bem diferente, todo mundo quer os três pontos, o grupo, focar no objetivo do clube. O elenco é muito bom, todo mundo tem bom relacionamento, foi um dos melhores elencos que peguei na minha carreira. Todo mundo muito bacana. O clube em si, todo mundo que trabalha, o pessoal veste a camisa. Você vê quando é uma família que quando ocorre algo ruim com um companheiro você vê a reação de todos. Estão todos juntos, ajudando, tentando colocar o cara para cima", destacou o meia.

Ainda na entrevista, o meio-campista afirmou que acredita na briga por títulos em 2023.

"Na próxima temporada, em nome de Jesus. Chegou o momento. Esse foi um período de adaptação a tudo, à SAF, dos jogadores chegando em meio de janela, agora o time ganhou corpo. Se for pegar os últimos jogos, que já estava mais entrosado, dá para ver a diferença. Vamos fazer de tudo para beliscar alguma coisa ano que vem", finalizou Eduardo.