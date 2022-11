John Textor quer globalizar a marca do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/11/2022 11:31

Rio - Na Inglaterra, o Botafogo visa além de um jogo-treino contra o Charlton FC e um amistoso diante do Crystal Palace. Em Londres, o acionista majoritário da SAF, John Textor trabalhará em busca de reforços para 2023. Junto dele estarão o diretor de futebol, André Mazzuco, o head scout, Alessandro Brito, além do técnico Luís Casto, que já entregou uma lista de desejos.

A excursão é valorizada pelo clube, já que terá uma troca mais próxima com um integrante da maior liga do mundo. O elenco alvinegro passará a semana no Centro de Treinamento do Crystal Palace, onde treinará, e fará um jogo-treino contra o Charlton FC, da terceira divisão local, na quinta-feira (1).

A estadia também servirá para os dirigentes analisarem as instalações, que são referência. O Botafogo pretende construir dois centros de treinamentos, um para a base e outro para o futebol profissional. Além disso, um dos objetivos de John Textor é valorizar ativos e a imagem do próprio clube. O Alvinegro não atuava na Europa há mais de uma década, e com a equipe principal, esse tempo é ainda maior.

O amistoso com o Crystal Palace, marcado para sábado (3), servirá para colocar o Glorioso no cenário internacional e para vitrine de alguns jogadores. Os holofotes estarão no atacante Jeffinho, e no jovem Bernardo Valim, meia de 16 anos.